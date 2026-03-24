РФ атаковала сердце культуры Львова: что произошло с Органным залом
Российский «Шахед» повредил историческое здание Львовского органного зала.
Из-за массированного обстрела РФ 24 марта Львовский органный зал получил повреждения в результате атаки беспилотника и ударной волны.
Об этом сообщил содиректор заведения Тарас Демко .
Как сообщил Тарас Демко, в здании выбиты окна. Пол зала был усеян обломками стекла. Персонал уже убрал помещение и приступил к оценке убытков, чтобы защитить интерьер и уникальный инструмент от воздействия внешней среды.
По словам Тараса Демко, главной задачей сейчас является оперативная консервация оконных проемов для сохранения акустики и органа от влаги.
«Впереди много работы по восстановлению, но мы еще раз доказываем, что украинская культура сильнее железа и взрывов. Мы все отстроим и сделаем Органный зал еще величественнее. Вечерний концерт прошел, при выбитых окнах, наши гости слушали Шопена», — отметил Тарас Демко.
Атака на Львов — что известно
Напомним, Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров мероприятия и центру страны — Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Житомиру.
Во Львове 24 марта раздавались взрывы во время атаки вражеских дронов. В городе работала противовоздушная оборона. В результате обстрела поврежден жилой дом.
Ранее мы писали, что во Львове из-за атаки РФ поврежден объект из Международного списка культурных ценностей — Бернардинский монастырь.