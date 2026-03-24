РФ атаковала сердце культуры Львова: что произошло с Органным залом

Последствия атаки во Львовский органный зал 24 марта. Фото: Тарас Демко / © соцмережі

Реклама

Из-за массированного обстрела РФ 24 марта Львовский органный зал получил повреждения в результате атаки беспилотника и ударной волны.

Об этом сообщил содиректор заведения Тарас Демко .

Как сообщил Тарас Демко, в здании выбиты окна. Пол зала был усеян обломками стекла. Персонал уже убрал помещение и приступил к оценке убытков, чтобы защитить интерьер и уникальный инструмент от воздействия внешней среды.

Реклама

По словам Тараса Демко, главной задачей сейчас является оперативная консервация оконных проемов для сохранения акустики и органа от влаги.

«Впереди много работы по восстановлению, но мы еще раз доказываем, что украинская культура сильнее железа и взрывов. Мы все отстроим и сделаем Органный зал еще величественнее. Вечерний концерт прошел, при выбитых окнах, наши гости слушали Шопена», — отметил Тарас Демко.

Атака на Львов — что известно

Напомним, Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров мероприятия и центру страны — Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Житомиру.

Во Львове 24 марта раздавались взрывы во время атаки вражеских дронов. В городе работала противовоздушная оборона. В результате обстрела поврежден жилой дом.

Реклама

Ранее мы писали, что во Львове из-за атаки РФ поврежден объект из Международного списка культурных ценностей — Бернардинский монастырь.