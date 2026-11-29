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РФ атаковала Львовщину: пострадал 5-летний мальчик (фото)
Пятилетний мальчик попал в больницу из-за вечерней атаки РФ во Львовской области.
Во Львовской области в результате российской атаки сегодня вечером, 29 ноября, пострадал пятилетний мальчик.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
По его словам, в результате вражеской атаки вблизи села Збиранка Львовской громады пострадал 5-летний мальчик.
«Взрывной волной выбило окно, обломки стекла травмировали ребенка. Мальчик был госпитализирован», — сообщил Садовый.
Кроме того, на территории дачных кооперативов повреждены четыре дома. В одном из них серьезно повреждена крыша.
По словам председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, состояние пострадавшего 5-летнего мальчика врачи оценивают как средней тяжести.
«Мальчика госпитализировали в детскую больницу. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По информации медиков, угрозы жизни ребенка нет», — добавил он.
Напомним, что сегодня в Днепре враг попал в многоэтажку, в результате чего был ранен 6-летний ребенок.