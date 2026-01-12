"Решил проучить": во Львове мужчина напал на ребенка на ледовой горке

Ледяная горка (иллюстративная фотография) / © УНИАН

Во Львове правоохранители открыли уголовное производство в отношении мужчины, напавшего на малолетнего мальчика во время зимних развлечений.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

По данным следствия причиной агрессии взрослого стал бытовой конфликт между детьми.

«Как предварительно установили сотрудники отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1, событие произошло 11 января около 18:00 на ледяной горке, расположенной на улице Миколайчука во Львове. Отец одной из девочек заключил, что мальчик чем-то оскорбил его дочь и решил проучить его, причинив телесные повреждения», — сообщили в полиции.

По информации полицейских, медики одной из львовских больниц, куда обратилась мать пострадавшего, диагностировали у мальчика ушиб и травму носа. Уже из больницы о случае сообщили на спецлинию 102. Потерпевшему назначена судебно-медицинская экспертиза для официального подтверждения степени тяжести полученных повреждений.

Во Львове мужчина напал на мальчика на ледяной горке. Фото: Анна Пелешко\Facebook / © соцмережі

По факту инцидента дознаватели территориального подразделения полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса. В полиции отмечают, что санкция статьи предусматривает наказание — штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Сообщается, что сейчас идет досудебное расследование под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры. Полицейские проводят следственные действия по установлению всех обстоятельств нападения.

Как написала мать мальчика Анна Пелешко в соцсетях, сейчас она ищет свидетелей, происшедшего на горке события.

«К сожалению, среди свидетелей пока только дети. Поэтому очень прошу всех, кто был на месте происшествия и видел, что произошло связаться со мной. Возможно, кто-нибудь узнает нападающего или сможет дать показания», — написала женщина в сообщении.

Напомним, в Закарпатье правоохранители выясняют обстоятельства смерти 7-летнего ребенка в центре комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью. В рамках уголовного производства о подозрении сообщено врачу-педиатру учреждения и матери мальчика, действия которого ранее привели к изъятию ребенка из семьи.

