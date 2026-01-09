- Дата публикации
Ракетный удар по Львову: власти сообщили о первых последствиях
Газ, отмечают в мэрии, был отключен из соображений безопасности.
В результате ракетной атаки РФ поздно ужину 8 января в селе Рудно под Львовом сработала автоматическая система безопасности газа. Произошли проблемы с газоснабжением.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
«Из соображений безопасности газоснабжение временно приостановлено для 376 абонентов на нескольких улицах. Это не авария в сети — защита сработала из-за ударной волны», — проинформировал мэр.
По его словам, специалисты уже работают на месте, проверяют оборудование. После этого газ подадут обратно в дома, добавил Садовый.
Отметим, что ночью депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщал, что в ряде населенных пунктов Львовщины фиксируются перебои с газом. В частности, в селе Рудно.
Атака на Львов
Около полуночи во время воздушной тревоги во Львов произошли мощные взрывы. Информации о целях в направлении региона не было. Впоследствии глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что атаки подвергся объекту критической инфраструктуры.
В Воздушном командовании «Запад» ПС заявили, что российская ракета летела со скоростью около 13 тысяч км/ч. Это усложнило ее перехват средствами противовоздушной обороны. В 23:47 был нанесен ракетный удар.
Представитель ПС Юрий Игнат подчеркнул, что армия РФ атаковала Львовскую область баллистику. Они запустили ракету дальнего радиуса действия с полигона Капустин Яр. Это, как указывают мониторинговые каналы, была ракета «Орешник».