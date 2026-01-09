Ракета летела со скоростью около 13 тысяч км/ч: РФ ударила по инфраструктуре Львова

Ракета / © ТСН.ua

8 января в 23:47 российские войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету.

Как сообщили в Воздушном командовании «Запад» Воздушных Сил ВС Украины , воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час , что затрудняет ее перехват средствами противовоздушной обороны.

Тип ракеты, на которой российские агрессоры атаковали город, будет установлен после детального изучения всех элементов вооружения.

В Воздушном командовании «Запад» отметили, что все силы и средства противовоздушной обороны находятся в постоянной боевой готовности и делают все возможное для защиты украинского неба.

Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.

Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.