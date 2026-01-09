- Дата публикации
-
- Львов
- 1435
- 1 мин
Ракета летела со скоростью около 13 тысяч км/ч: РФ ударила по инфраструктуре Львова
Во время ракетного удара по Львову российская армия применила баллистическую ракету, двигавшуюся со скоростью около 13 тысяч километров в час.
8 января в 23:47 российские войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету.
Как сообщили в Воздушном командовании «Запад» Воздушных Сил ВС Украины , воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час , что затрудняет ее перехват средствами противовоздушной обороны.
Тип ракеты, на которой российские агрессоры атаковали город, будет установлен после детального изучения всех элементов вооружения.
В Воздушном командовании «Запад» отметили, что все силы и средства противовоздушной обороны находятся в постоянной боевой готовности и делают все возможное для защиты украинского неба.
Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу
Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.