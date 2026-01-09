ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
1435
Время на прочтение
1 мин

Ракета летела со скоростью около 13 тысяч км/ч: РФ ударила по инфраструктуре Львова

Во время ракетного удара по Львову российская армия применила баллистическую ракету, двигавшуюся со скоростью около 13 тысяч километров в час.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

8 января в 23:47 российские войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету.

Как сообщили в Воздушном командовании «Запад» Воздушных Сил ВС Украины , воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час , что затрудняет ее перехват средствами противовоздушной обороны.

Тип ракеты, на которой российские агрессоры атаковали город, будет установлен после детального изучения всех элементов вооружения.

В Воздушном командовании «Запад» отметили, что все силы и средства противовоздушной обороны находятся в постоянной боевой готовности и делают все возможное для защиты украинского неба.

Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.

Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Дата публикации
Количество просмотров
1435
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie