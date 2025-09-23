"Прослушка" Садового: мэр Львова назвал чиновников, после чьего визита ее нашли

Мэр Львова Андрей Садовый / © скриншот с видео

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что прослушивающее устройство в его кабинете нашли после того, как в помещении побывали премьер-министр Украины Юлия Свириденко, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и иностранные гости.

Об этом Садовый рассказал в интервью журналисту Роману Кравцу, сообщает «Украинская правда».

«У меня есть очень много вопросов, потому что буквально за последний месяц у меня в кабинете была встреча с госпожой премьер-министром, потом два раза был спикер парламента, было много иностранных гостей», — сказал городской голова Львова.

Чиновник добавил, что будет «нехорошо», если эти разговоры в его кабинете станут публичными. В то же время Садовый отметил, что ничего особенного в кабинете не говорили.

Мэр Львова также заявил об отсутствии подтверждений того, что «прослушку» установили по решению суда.

«А если такого решения не было, тогда вопрос, кто это сделал и как?» — отметил Садовый.

Он добавил, что кабинет городского головы является режимным объектом и для установки в нем соответствующего оборудования нужно было задействовать «серьезные ресурсы».

«Учитывая, что само устройство было вмонтировано недостаточно качественно, у меня возникает вопрос ко всей дальнейшей схеме. Потому что очень часто кто-то это делает, чтобы потом что-то обнародовать. Да пусть обнародуют, но это же вопрос государства. За государство просто стыдно, что такие вещи происходят», — высказался городской голова Львова.

Напомним, 17 сентября Садовый заявил, что в его кабинете нашли устройство для прослушивания, замаскированное под зарядный блок. Мэр Львова обратился к руководству СБУ с требованием провести расследование, чтобы установить, кто и с какой целью установил это устройство.