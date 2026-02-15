Профессор ЛНУ и притязания: апелляционный суд принял решение по делу Иосифа Лося

Апелляционный суд принял решение по делу 88-летнего профессора ЛНУ Иосифа Лося

Львовский апелляционный суд оставил в силе решение об увольнении 88-летнего профессора Иосифа Лося с должности преподавателя факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Суд отказал в удовлетворении его апелляционной жалобы и отменил приказ о прекращении трудовых отношений.

Об этом говорится в постановлениях суда о подтверждении решения Галицкого райсуда, а также отказе в возобновлении профессора на работе.

Что известно о деле профессора ЛНУ Иосифа Лося

Иосифа Лося уволили в марте 2025 года после публичных обвинений бывших студенток в домогательствах. Ранее в июле 2025 года Галицкий районный суд Львова также отказал профессору в возобновлении на работе. После этого он обжаловал решение в апелляционной инстанции, однако и там потерпел поражение.

При рассмотрении дела суд учел показания, обнародованные в СМИ. В материалах речь шла о многочисленных жалобах бывших студенток, охватывающих разные годы — начиная с 2000-х. В своих заявлениях женщины описывали схожие случаи неподобающего поведения со стороны преподавателя. Судья, принимая решение в январе 2026 года, согласился с выводами суда первой инстанции и не нашел оснований для возобновления профессора в должности.

Публичная огласка ситуация получила в феврале 2025 года после материала журналистки Екатерины Родак, которая первой открыто заявила о домогательствах. После этого под ее сообщением десятки выпускниц факультета журналистики разных лет поделились собственными историями.

Университет отстранил Лося от преподавания и инициировал проверку. Комиссия по этике и профессиональной деятельности рекомендовала ректору уволить преподавателя. 6 марта 2025 года приказ об увольнении вступил в силу.

В ходе судебных заседаний под зданием суда проходили акции с требованием не возобновлять профессора на работе.

Также информацию о возможных правонарушениях проверяли правоохранительные органы.

Иосиф Лось работал во Львовском университете с 1971 года. До начала преподавательской карьеры он являлся журналистом и работал в редакциях.

Напомним, ранее речь шла о том, что сам профессор отвергал все обвинения со стороны бывшей студентки, называя их «провокацией».