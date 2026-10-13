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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Время на прочтение
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Посреди дня взрывы раздались возле Львова: повреждены дома, есть травмированные — детали (фото)

Во время воздушной тревоги реактивные дроны атаковали село под Львовом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

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Днем 13 октября во Львове прогремели взрывы. Реактивные беспилотники атаковали село недалеко от областного центра.

Что известно о последствиях — читайте в материале ТСН.ua.

Воздушная тревога во Львовском районе длилась менее получаса — с 15:03 до 15:30. Воздушные силы предупреждали о БпЛА над городом. По данным мониторов, он летел на низких высотах.

В 15:26 во Львове были слышны взрывы. Местные власти сообщали о работе противовоздушной обороны.

«Работает ПВО. Ничего не снимаем и нигде не выкладываем», — подчеркнул глава ОВА Максим Козицкий.

Что известно о последствиях атаки

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о попадании БпЛА в Малехове Львовской громады. В то же время глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что в селе упал подбитый беспилотник.

«Повреждены частные жилые дома. На месте работают все профильные службы», — подчеркнул чиновник.

По состоянию на 16.00 известно, что количество травмированных возросло до трех.

Фото последствий

Фото с места падения вражеского беспилотника в Малехове. / © Садовий/Facebook

Фото с места падения вражеского беспилотника в Малехове. / © Садовий/Facebook

Фото с места падения вражеского беспилотника в Малехове. / © Садовий/Facebook

Фото с места падения вражеского беспилотника в Малехове. / © Садовий/Facebook

Фото с места падения вражеского беспилотника в Малехове. / © Садовий/Facebook

Фото с места падения вражеского беспилотника в Малехове. / © Садовий/Facebook

Удары по Львову — последние новости

В ночь на 13 октября произошла атака на Львов и область. В селе Мурованое Львовского района обломки дронов упали на жилые дома. Обошлось без пострадавших.

Заметим, что утром 10 октября во Львове произошли взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога. Впервые областной центр находился под атакой реактивных дронов.

В последнее время запад Украины находится под новой угрозой , ведь реактивные «Шахеды» начали достигать регионов, которые раньше для них были недоступны. Эти воздушные цели представляют дополнительную опасность из-за более высокой скорости полета.

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