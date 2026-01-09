"Послание для Европы": эксперт объяснил настоящую цель удара "Орешником" по Львову

Удар «Орешником» / © ТСН

Удар российской ракетой «Орешник» по Львову носил прежде всего политический и психологический характер, а не стратегическое военное значение.

Такое мнение высказал известный эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным «Флэшом» в Telegram.

Демонстрация для Запада

По словам специалиста, выбор цели на западе Украины не был случайным. Москва пыталась продемонстрировать европейским странам свою решимость и техническую способность добиваться объектов в непосредственной близости к границам НАТО.

«Я не могу ничего комментировать раньше официальных источников, но удар „Орешником“ по Львову не имел цели что-то глобально поразить. Я считаю, что это было послание, адресованное Европе, о возможностях и решительности РФ. Поэтому для удара был избран западный город Украины», — отмечает Бескрестнов.

Энергетика удара: «Сожженное собрание Ленина»

Эксперт привел красноречивый пример кинетической энергии поражающих элементов ракеты. По его данным, боевые блоки обладают высокой пробивной способностью, однако она не является «фантастической», как это описывают российские медиа.

«Чтобы вы понимали энергетику поразительных элементов этого удара на одном примере: пробило две плиты перекрытия и сожгло полное собрание сочинений Ленина в помещении. Я не шучу», — добавил специалист.

Опровержение мифов о «глубинных ударах»

Сергей «Флэш» также подверг сомнению заявления российских пропагандистов о способности «Орешника» поражать защищенные бункеры глубоко под землей.

Информация о том, что боеголовки проникают на десятки метров в грунт, по словам эксперта, не соответствует действительности. Реальные последствия попадания свидетельствуют о том, что возможности ракеты преувеличены враждебной пропагандой для устрашения населения и международного сообщества.

Напомним, вечером 8 января армия РФ впервые за войну ударила по Львову баллистической ракетой средней дальности «Орешник». По данным военных, ракета двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, что является «сверхвысокой скоростью».