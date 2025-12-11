- Дата публикации
- Львов
Попадание дрона на Львовщине: Нацполиция высказалась о случае и необходимости изменений в законе БпЛА
Нацполиция инициирует законопроект №13600, предусматривающий регистрацию БПЛА, правила полетов и ответственность за нарушения, чтобы защитить гражданское население.
Сегодня, 11 декабря, в селе Сокольники Львовской области произошел инцидент: около 04:00 дрон попал в частный жилой дом, вызвав взрыв и повреждение крыши и фасада. Прошло без пострадавших.
Глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявил, что этот случай стал очередным подтверждением критической потребности в обновленном и действенном законодательстве по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Полицейские сразу начали расследование по факту покушения на умышленное убийство.
"Мы устанавливаем тип дрона, маршрут его движения и лиц, которые могут быть причастны. Однако такой случай демонстрирует, что без системного контроля риски для гражданского населения будут только расти", - заявил Иван Выговский.
Ключевые законодательные инициативы
Национальная полиция поддерживает и инициирует комплексные законодательные изменения, необходимые для контроля над БПЛА в послевоенный период. Среди них — законопроект № 13600, предусматривающий:
Обязательная регистрация. Внесение БпЛА в Государственный реестр воздушных судов.
Государственный учет. Учет всех дронов в подразделениях Национальной полиции.
Нормирование полетов. Идентификация пользователей и требования к документам, дающим право на полеты.
Административная ответственность. Штрафы за эксплуатацию незарегистрированных дронов, полеты без документов или в состоянии опьянения.
Уголовная ответственность. Ужесточение наказания, если нарушения нанесут вред людям или значительный материальный ущерб.
"Это защита украинских граждан, которая должна стать нормой в послевоенный период. Дроны будут оставаться частью нашей повседневной жизни, поэтому их использование должно быть контролируемым и безопасным", - подчеркнул глава Нацполиции.
Национальная полиция будет настаивать на принятии этих законодательных изменений.
Напомним, что при ударе дрона официального предупреждения об угрозе БпЛА в регионе не поступало, и воздушную тревогу этой ночью не объявляли.