Попадание дрона на Львовщине: Нацполиция высказалась о случае и необходимости изменений в законе БпЛА

Сегодня, 11 декабря, в селе Сокольники Львовской области произошел инцидент: около 04:00 дрон попал в частный жилой дом, вызвав взрыв и повреждение крыши и фасада. Прошло без пострадавших.

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявил, что этот случай стал очередным подтверждением критической потребности в обновленном и действенном законодательстве по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Полицейские сразу начали расследование по факту покушения на умышленное убийство.

"Мы устанавливаем тип дрона, маршрут его движения и лиц, которые могут быть причастны. Однако такой случай демонстрирует, что без системного контроля риски для гражданского населения будут только расти", - заявил Иван Выговский.

Ключевые законодательные инициативы

Национальная полиция поддерживает и инициирует комплексные законодательные изменения, необходимые для контроля над БПЛА в послевоенный период. Среди них — законопроект № 13600, предусматривающий:

Обязательная регистрация. Внесение БпЛА в Государственный реестр воздушных судов.

Государственный учет. Учет всех дронов в подразделениях Национальной полиции.

Нормирование полетов. Идентификация пользователей и требования к документам, дающим право на полеты.

Административная ответственность. Штрафы за эксплуатацию незарегистрированных дронов, полеты без документов или в состоянии опьянения.

Уголовная ответственность. Ужесточение наказания, если нарушения нанесут вред людям или значительный материальный ущерб.

"Это защита украинских граждан, которая должна стать нормой в послевоенный период. Дроны будут оставаться частью нашей повседневной жизни, поэтому их использование должно быть контролируемым и безопасным", - подчеркнул глава Нацполиции.

Национальная полиция будет настаивать на принятии этих законодательных изменений.

Напомним, что при ударе дрона официального предупреждения об угрозе БпЛА в регионе не поступало, и воздушную тревогу этой ночью не объявляли.