ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

«Понты» дороже безопасности: в Трускавце десятиклассник пришел на уроки с пистолетом

На Львовщине мать школьника накажут за пистолет в рюкзаке сына.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Офицер полиции изъяла оружие у ученика трускавецкой школы.

Офицер полиции изъяла оружие у ученика трускавецкой школы. / © Полиция Львовской области

В Трускавце на Львовщине офицер полиции обнаружила оружие у десятиклассника, который принес пистолет в школу.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

По словам правоохранителей, ученик принес предмет, похожий на пневматический пистолет, чтобы похвастаться им перед товарищами.

Оружие у десятиклассника обнаружила инспектор сектора Службы образовательной безопасности. Подросток был опрошен в присутствии матери. Он объяснил, что взял пистолет из сейфа и принес в школу, чтобы похвастаться.

На мать несовершеннолетнего составлен административный протокол по ст. «Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей». Пистолет правоохранители изъяли. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в больнице Ивано-Франковска.

Дата публикации
Количество просмотров
130
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie