- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 1 мин
«Понты» дороже безопасности: в Трускавце десятиклассник пришел на уроки с пистолетом
На Львовщине мать школьника накажут за пистолет в рюкзаке сына.
В Трускавце на Львовщине офицер полиции обнаружила оружие у десятиклассника, который принес пистолет в школу.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
По словам правоохранителей, ученик принес предмет, похожий на пневматический пистолет, чтобы похвастаться им перед товарищами.
Оружие у десятиклассника обнаружила инспектор сектора Службы образовательной безопасности. Подросток был опрошен в присутствии матери. Он объяснил, что взял пистолет из сейфа и принес в школу, чтобы похвастаться.
На мать несовершеннолетнего составлен административный протокол по ст. «Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей». Пистолет правоохранители изъяли. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в больнице Ивано-Франковска.