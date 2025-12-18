«Понты» дороже безопасности: в Трускавце десятиклассник пришел на уроки с пистолетом

Офицер полиции изъяла оружие у ученика трускавецкой школы. / © Полиция Львовской области

В Трускавце на Львовщине офицер полиции обнаружила оружие у десятиклассника, который принес пистолет в школу.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

По словам правоохранителей, ученик принес предмет, похожий на пневматический пистолет, чтобы похвастаться им перед товарищами.

Оружие у десятиклассника обнаружила инспектор сектора Службы образовательной безопасности. Подросток был опрошен в присутствии матери. Он объяснил, что взял пистолет из сейфа и принес в школу, чтобы похвастаться.

На мать несовершеннолетнего составлен административный протокол по ст. «Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей». Пистолет правоохранители изъяли. В результате происшествия никто не пострадал.

