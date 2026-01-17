Пограничники разоблачили контрабанду техники Apple на 35 млн гривен

Разоблачение контрабанды. Фото: 7 пограничный Карпатский отряд/Facebook

Во Львовской области пограничники разоблачили контрабанду — технику Apple на 35 миллионов гривен, которая была спрятана в днище автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Седьмого пограничного Карпатского отряда в Facebook.

«При осмотре микроавтобуса Renault военнослужащие 7 пограничного Карпатского отряда совместно с работниками таможни обнаружили более 820 единиц техники компании Apple. За рулем транспортного средства находился 37-летний житель Львовской области. Во избежание подозрений мужчина подобрал в Польше нескольких пассажиров. Автомобиль направлялся на въезд в Украину», — говорится в сообщении.

Во время углубленного досмотра пограничникам пришлось демонтировать конструктивные элементы транспортного средства. В специально обустроенном тайнике в днище микроавтобуса были обнаружены мобильные телефоны iPhone 15, 16 и 17 различных модификаций, смартчасы и наушники Apple. Всего из тайника извлекли 829 единиц техники.

Примерная стоимость изъятого товара составляет более 35 миллионов гривен.

