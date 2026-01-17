ТСН в социальных сетях

Пограничники разоблачили контрабанду техники Apple на 35 млн гривен

В микроавтобусе Renault Trafic на границе были обнаружены специально оборудованные хранилища, где была незадекларирована техника Apple.

Анастасия Павленко
Разоблачение контрабанды. Фото: 7 пограничный Карпатский отряд/Facebook

Во Львовской области пограничники разоблачили контрабанду — технику Apple на 35 миллионов гривен, которая была спрятана в днище автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Седьмого пограничного Карпатского отряда в Facebook.

«При осмотре микроавтобуса Renault военнослужащие 7 пограничного Карпатского отряда совместно с работниками таможни обнаружили более 820 единиц техники компании Apple. За рулем транспортного средства находился 37-летний житель Львовской области. Во избежание подозрений мужчина подобрал в Польше нескольких пассажиров. Автомобиль направлялся на въезд в Украину», — говорится в сообщении.

Во время углубленного досмотра пограничникам пришлось демонтировать конструктивные элементы транспортного средства. В специально обустроенном тайнике в днище микроавтобуса были обнаружены мобильные телефоны iPhone 15, 16 и 17 различных модификаций, смартчасы и наушники Apple. Всего из тайника извлекли 829 единиц техники.

Примерная стоимость изъятого товара составляет более 35 миллионов гривен.

Напомним, ранее журналисты проекта «Хапуга.ua» посетили офис одесских таможенников. СМИ заинтересовало имущество, купленное по забавным ценам, а также то, что некоторые одесские таможенники забыли или «забили» честно показать его НАПК.

