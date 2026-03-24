Почему дроны РФ долетели до Львова: Садовый сделал резкое заявление после атаки

Андрей Садовый.

Реклама

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал последствия массированной атаки беспилотников на город, произошедшую 24 марта. Также он высказал замечание по поводу эффективности средств противодействия враждебным целям.

Об этом он заявил в комментарии для «Новости.LIVE».

По словам главы города, община регулярно выделяет значительные средства из местного бюджета на поддержку военных, в частности на закупку дронов и антидроновых систем.

Реклама

«Смотрите, у меня очень много вопросов ко всем. Потому что мы как город каждый день покупаем дроны, покупаем антидроновые системы, покупаем все, что нас просят и передаем. Мы большую долю бюджета города тратим на поддержку военных. Поэтому я думаю, что вопросов очень много ко всем», — заявил Андрей Садовый.

В то же время мэр подчеркнул, что его первоочередным приоритетом является ликвидация последствий обстрела и помощь пострадавшим жителям.

«Моя задача сейчас — спасти людей, чтобы люди были в безопасности, чтобы людям было где переночевать. Чтобы в больницах предоставили качественную медицинскую помощь. Это мы сделаем, за это моя ответственность», — добавил городской голова.

В настоящее время городские власти сосредоточены на обеспечении пострадавших временным жильем и медицинским сопровождением.

Реклама

Напомним, во Львове 24 марта прогремели взрывы во время атаки дронов РФ.

В Ивано-Франковске днем 24 марта прогремели взрывы во время атаки вражеских дронов, в городе работала противовоздушная оборона.

Кроме того, серия взрывов прогремела в Виннице. Днем звуки взрывов слышали в разных районах города. Также местные публикуют видео о столбе черного дыма над Винницей.