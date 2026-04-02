Пикантное шоу в центре Львова: голый иностранец в окне требовал пива и "травы"
В центре Львова обнаженный мужчина устроил "перфоманс".
В центре Львова на улице Театральной в четверг, 2 апреля, обнаженный мужчина устроил пикантное шоу в окне жилого дома. По словам очевидцев, он демонстрировал запрещенные жесты, требовал пива и «травы».
Об этом пишет издание «Гал-инфо».
Издание сообщает, что нарушитель — это иностранец. Он вылез в окно дома, полностью разделся. Впоследствии мужчина начал демонстрировать запрещенный нацистский жест. Также он требует пива и «травы».
Кроме того, мужчина выбрасывает из окна собственные вещи и предметы быта, из-за чего повредил один из припаркованных автомобилей.
Сейчас на месте происшествия работает полиция и спасатели. Инцидент длился более часа.
В пресс-службе патрульной полиции Львовской области ТСН.ua отметили, что пока не готовы комментировать инцидент, однако о таком случае известно. Там пообещали сообщить подробности позже.
