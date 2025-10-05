Первые минуты после удара по Львовщине: полицейские показали видео с бодикамер

Последствия удара по Лапаевке на Львовщине / © скриншот с видео

В результате ракетно-дронового удара российской террористической армии по селу Лапаевка на Львовщине разрушены жилые дома и общественные сооружения, есть погибшие и раненые.

Патрульная полиция Львовской области опубликовала видео с нагрудных камер полицейских, которые зафиксировали первые минуты после российской атаки.

На видео с бодикамер видно, как патрульные помогают людям выбраться из искореженных домов, отводят пострадавших к скорым, успокаивают.

Полицейские также обеспечивают охрану мест попаданий и способствуют спасателям, которые работают на разборе завалов.

Целью вражеской атаки в селе Лапаевка, что вблизи Львова, стали школа, детсад, церковь, жилые дома, больницы, а также гражданские промышленные объекты и объекты критической инфраструктуры.

Напомним, в селе Лапаевка возле Львова погибла семья из четырех человек в результате террористической ракетно-дроновой атаки, которую осуществила Россия 5 октября.