Львов
139
1 мин

Пенсионер застрелил собаку на Львовщине: что говорят в полиции

На Львовщине мужчина из ружья убил соседскую собаку. Теперь ему грозит до трех лет заключения.

Ирина Лабьяк
Ружье

Ружье / © pixabay.com

В Стрыйском районе Львовской области пенсионер застрелил соседскую собаку, которая забежала во двор мужчины. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщила Нацполиция во Львовской области.

Утром 19 августа 70-летняя жительница одного из сел Стрыйского района сообщила в полицию об убийстве ее собаки. На место происшествия отправились следователи, оперативники криминальной полиции и специалисты-криминалисты.

Выяснилось, что собака забежала на соседский двор. Тогда 72-летний владелец домохозяйства застрелил животное из ружья.

Правоохранители изъяли у стрелка его оружие. Тело собаки направили на экспертизу.

Следователи открыли уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными. Мужчине за это грозит от одного до трех лет ограничения свободы или от двух до трех лет заключения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в селе Ровжи Киевской области 59-летний мужчина застрелил собаку соседа из охотничьего оружия. Стрелку объявили подозрение и теперь ему грозит до трех лет за решеткой.

