Пасха 2026 — во Львове — когда святить паску и будут ли ночные службы: расписание
Из-за комендантского часа во Львове снова не состоятся пасхальные богослужения.
В воскресенье, 12 апреля 2026 года, христиане восточного обряда — православные и греко-католики — будут праздновать Воскресение Христово. Во время полномасштабной войны ночных богослужений в храмах Львова не проводятся из-за комендантского часа.
Об этом предупредил Львовский городской совет.
Праздничные богослужения пройдут с учетом комендантского часа, поэтому Пасхальных богослужений в ночное время не будет.
«Условия военного времени несколько изменяют наши традиционные формы празднования Пасхи. Как и в предыдущие годы, учитывая, что в городе действует комендантский час, ночных богослужений не будет. Все они завершатся к комендантскому часу в субботу вечером и начнутся уже по окончании комендантского часа в воскресенье после пяти утра», — отметил управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко.
Напомним, комендантский час во Львове и Львовской области в 2026 году действует ежедневно с 00:00 до 05:00.
Расписание пасхальных богослужений в кафедральных соборах Львова
Архикафедральный собор Святого Юра УГКЦ
(пл. св. Юра, 5)
Большая Суббота, 11 апреля
09:00 — Вечерняя с Божественной Литургией св. Василия Великого
12:00 — Благословение пасхальных корзин (каждые полчаса до 21:30)
21:30 — Надгробное, Архиерейская Литургия
Пасха, 12 апреля
07:00 — Пасхальная Утреня, после Архиерейская Литургия
11:00 — Божественная Литургия св. Ивана Златоустого
14:00 — Пасхальные Времена.
16:00 — Пасхальная Вечерняя
Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла
(ул. Театральная, 11)
Большая Суббота, 11 апреля
09:00 — Вечерняя с Литургией
14:00 — 21:00 — Благословение пасхальных корзин.
Пасха, 12 апреля
06:00 — Надгробное, Воскресная Утреня
07:30 — Божественная Литургия. Благословение пасхальных корзин
09:00 — Божественная Литургия. Благословение пасхальных корзин
11:00 — Божественная Литургия. Благословение пасхальных корзин
13:00 — Божественная Литургия. Благословение пасхальных корзин
16:00 — Большая Вечерняя
Свято-Покровский кафедральный собор ПЦУ
(ул. Грушевского, 2)
Большая Суббота, 11 апреля
09:00 — Вечерняя с Литургией св. Василия Великого
11:00 — 23:00 — Освящение Пасхальных корзин.
21:00 — Чтение Деяний Святых Апостолов
Пасха, 12 апреля
06:30 — Плуночница
07:00 — Пасхальная Утреня, архиерейским образом
08:00 — Архиерейская Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого
11:00 — Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого
17:00 — Большая вечерняя, архиерейским образом
Храм Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ
(ул. Русская, 5)
Большая Суббота, 11 апреля
08:30 — Божественная Литургия св. Василия Великого
14:00 — Начало освящения пасхальных корзин.
21:00 — Чтение Деяний Святых Апостолов
23:30 — Полуночница. Надгробная служба
Пасха, 12 апреля
06:00 — Начало крестного хода. Пасхально Ранняя. Архиерейская Божественная Литургия
09:00 — Божественная Литургия
15:00 — Пасхальная Вечерняя
Напомним, что сотрудники полиции на Пасху в Украине будут работать в усиленном режиме.