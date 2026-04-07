Пасха 2026 — во Львове — когда святить паску и будут ли ночные службы: расписание

Пасха 2025 во Львове: Фото Львовско-Сокальская епархия ПЦУ

Реклама

В воскресенье, 12 апреля 2026 года, христиане восточного обряда — православные и греко-католики — будут праздновать Воскресение Христово. Во время полномасштабной войны ночных богослужений в храмах Львова не проводятся из-за комендантского часа.

Об этом предупредил Львовский городской совет.

Праздничные богослужения пройдут с учетом комендантского часа, поэтому Пасхальных богослужений в ночное время не будет.

Реклама

«Условия военного времени несколько изменяют наши традиционные формы празднования Пасхи. Как и в предыдущие годы, учитывая, что в городе действует комендантский час, ночных богослужений не будет. Все они завершатся к комендантскому часу в субботу вечером и начнутся уже по окончании комендантского часа в воскресенье после пяти утра», — отметил управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко.

Напомним, комендантский час во Львове и Львовской области в 2026 году действует ежедневно с 00:00 до 05:00.

Расписание пасхальных богослужений в кафедральных соборах Львова

Архикафедральный собор Святого Юра УГКЦ

(пл. св. Юра, 5)

Большая Суббота, 11 апреля

Реклама

09:00 — Вечерняя с Божественной Литургией св. Василия Великого

12:00 — Благословение пасхальных корзин (каждые полчаса до 21:30)

21:30 — Надгробное, Архиерейская Литургия

Пасха, 12 апреля

07:00 — Пасхальная Утреня, после Архиерейская Литургия

11:00 — Божественная Литургия св. Ивана Златоустого

14:00 — Пасхальные Времена.

16:00 — Пасхальная Вечерняя

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла

(ул. Театральная, 11)

Большая Суббота, 11 апреля

09:00 — Вечерняя с Литургией

14:00 — 21:00 — Благословение пасхальных корзин.

Пасха, 12 апреля

Реклама

06:00 — Надгробное, Воскресная Утреня

07:30 — Божественная Литургия. Благословение пасхальных корзин

09:00 — Божественная Литургия. Благословение пасхальных корзин

11:00 — Божественная Литургия. Благословение пасхальных корзин

13:00 — Божественная Литургия. Благословение пасхальных корзин

16:00 — Большая Вечерняя

Свято-Покровский кафедральный собор ПЦУ

(ул. Грушевского, 2)

Большая Суббота, 11 апреля

09:00 — Вечерняя с Литургией св. Василия Великого

11:00 — 23:00 — Освящение Пасхальных корзин.

21:00 — Чтение Деяний Святых Апостолов

Пасха, 12 апреля

06:30 — Плуночница

07:00 — Пасхальная Утреня, архиерейским образом

08:00 — Архиерейская Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого

11:00 — Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого

17:00 — Большая вечерняя, архиерейским образом

Храм Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ

(ул. Русская, 5)

Большая Суббота, 11 апреля

08:30 — Божественная Литургия св. Василия Великого

14:00 — Начало освящения пасхальных корзин.

21:00 — Чтение Деяний Святых Апостолов

23:30 — Полуночница. Надгробная служба

Пасха, 12 апреля

Реклама

06:00 — Начало крестного хода. Пасхально Ранняя. Архиерейская Божественная Литургия

09:00 — Божественная Литургия

15:00 — Пасхальная Вечерняя

Напомним, что сотрудники полиции на Пасху в Украине будут работать в усиленном режиме.