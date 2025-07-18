Отравление в ресторане Кацурина во Львове: количество пострадавших возросло, что ели гости

Больница / © Freepik

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Количество пострадавших из-за массового отравления в новом ресторане Львова «Китайский привет» возросло до 71 человека.

Об этом рассказал директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко, сообщает «Київ24».

По словам Федоренко, сейчас все больные в больнице находятся в состоянии средней тяжести. Тяжелобольных нет.

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Директор областной больницы добавил, что 17 июля в медицинское учреждение обратилось 15 взрослых людей.

Все госпитализированные сообщили, что заказали в ресторане «Сингапурский чизкейк».

Напомним, 16 июля в новом ресторане Львова отравились более 40 человек. Оказалось, что это заведение киевского ресторатора Миши Кацурина с названием «Китайский привет», которое открылось только 13 июля.

Полицейские взялись за расследование массового отравления в ресторане и открыли уголовное производство.

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