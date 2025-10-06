Отец убитой во Львове 15-летней дочери приехал на руины и рассказал о ее последних словах

На месте трагедии / © Associated Press

Реклама

Отец девочки, который более 3,5 лет служит в ВСУ, приехал на руины дома в селе Лапаевка Львовского района, где проживала его семья, чтобы увидеть последствия трагедии.

Об этом сообщает «Суспільне».

Дом, в котором жила семья, полностью разрушен. Мужчина приехал на место происшествия уже после трагедии, узнав о гибели дочери.

Реклама

Мужчина рассказал, что вечером перед ударом Анастасия написала ему, спросила, как он, получила ответ, что все хорошо, и сообщила, что у нее тоже все хорошо.

Напомним, в ночь на 5 октября Россия нанесла самый массированный комбинированный удар по Львовской области с начала войны.

Одно из попаданий пришлось по жилому дому в селе Лапаевка под Львовом. На месте удара погибли 4 человека из одной семьи, среди которых 15-летняя ученица 10-А класса Лапаевского лицея им. Георгия Кирпы Анастасия Грицив. Еще один член семьи скончался в больнице. На месте трагедии обнаружили обломки ракет.

Также на территории Львова и области зафиксирован ряд попаданий по промышленным и энергетическим объектам. В частности, загорелся индустриальный парк Sparrow. На фоне атаки часть города осталась без света.

Реклама

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в зону ответственности Воздушного командования «Захід» 5 октября зашли 163 воздушных цели: предварительно 140 «Шахедов» и 23 крылатых ракеты. Значительную часть вражеских целей удалось уничтожить.