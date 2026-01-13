Нож вместо документов: во Львове проверка ТЦК завершилась кровавым нападением

46-летний мужчина ударил ножом представителя ТЦК во время оповещения

Во Львове 46-летний мужчина ножом ранил военнослужащего ТЦК во время мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Инцидент произошел 11 января в Шевченковском районе Львова.

В то время военнослужащие ТЦК вместе с полицией проводили уведомления по мобилизации вблизи одного из торговых центров. В ходе проверки документов 46-летний местный житель вытащил нож и ударил им военного в живот.

После совершенного — сел в свой микроавтобус и скрылся, а 47-летний раненый был доставлен в больницу, где он сейчас и находится. Нападающего разыскали и задержали. Ему сообщено о подозрении в насилии в отношении должностного лица, исполняющего общественный долг (ч. 3 ст. 350 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Ровенской области военные ТЦК применили слезоточивый газ к 15-летней.