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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Новый знак с детской коляской устанавливают в местах для парковки

Таблички имеют исключительно информативный характер и не предусматривают штрафов.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
табличка с детской коляской

Новый знак с детской коляской во Львове / © Львівська міська рада

Во Львове на площадках для парковки появились таблички с изображением детских колясок. Эти знаки должны побудить водителей оставлять паркоместа для автомобилей, в которых родители везут детей-младенцев.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

Сейчас такие указатели появились на 5 площадках ЛеоПарковки в разных районах города.

Как отметили в ЛКП «Львовавтодор», таблички имеют исключительно информативный характер и не предусматривают штрафов.

«Их цель — напоминать о потребностях семей с младенцами, которым часто сложнее передвигаться по городу», — отметил директор коммунального предприятия Николай Власюк.

напомним, ранее в Украине появился новый дорожный знак, который уже начали устанавливать на дорогах. Он изображает изогнутую стрелку и элемент, напоминающий щит.

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