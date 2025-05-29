- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 9
- Время на прочтение
- 1 мин
Новый знак с детской коляской устанавливают в местах для парковки
Таблички имеют исключительно информативный характер и не предусматривают штрафов.
Во Львове на площадках для парковки появились таблички с изображением детских колясок. Эти знаки должны побудить водителей оставлять паркоместа для автомобилей, в которых родители везут детей-младенцев.
Об этом сообщил Львовский городской совет.
Сейчас такие указатели появились на 5 площадках ЛеоПарковки в разных районах города.
Как отметили в ЛКП «Львовавтодор», таблички имеют исключительно информативный характер и не предусматривают штрафов.
«Их цель — напоминать о потребностях семей с младенцами, которым часто сложнее передвигаться по городу», — отметил директор коммунального предприятия Николай Власюк.
напомним, ранее в Украине появился новый дорожный знак, который уже начали устанавливать на дорогах. Он изображает изогнутую стрелку и элемент, напоминающий щит.