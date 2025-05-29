Новый знак с детской коляской устанавливают в местах для парковки

Новый знак с детской коляской во Львове / © Львівська міська рада

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Во Львове на площадках для парковки появились таблички с изображением детских колясок. Эти знаки должны побудить водителей оставлять паркоместа для автомобилей, в которых родители везут детей-младенцев.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

Сейчас такие указатели появились на 5 площадках ЛеоПарковки в разных районах города.

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Как отметили в ЛКП «Львовавтодор», таблички имеют исключительно информативный характер и не предусматривают штрафов.

«Их цель — напоминать о потребностях семей с младенцами, которым часто сложнее передвигаться по городу», — отметил директор коммунального предприятия Николай Власюк.

напомним, ранее в Украине появился новый дорожный знак, который уже начали устанавливать на дорогах. Он изображает изогнутую стрелку и элемент, напоминающий щит.