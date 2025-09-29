- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 582
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночью в центре Львова мужчины устроили стрельбу: что известно
Во Львове во время комендантского часа 29 сентября произошла стрельба, участники инцидента — местные парни от 18 до 23 лет.
В ночь на понедельник, 29 сентября, во время комендантского часа в центре Львова произошла стрельба.
Детали сообщает Национальная полиция.
В результате происшествия никто не пострадал.
Что говорят в полиции
Ночью между группой знакомых произошла потасовка, на которую оперативно среагировали патрулировавшие территорию бойцы Нацгвардии. Увидев правоохранителей, участники конфликта начали убегать, а один из них произвел три выстрела в воздух из травматического оружия.
Сообщение о звуках стрельбы на проспекте Свободы в полицию поступило около 01:00. Однако злоумышленников задержали еще до прибытия.
Пострадавших в результате происшествия нет, оружие изъято. Всех участников инцидента установили — это львовяне от 18 до 23 лет.
Трое участников драки, а также 22-летний «стрелок» правоохранители привлечены к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Наказание по статье 173 предусматривает штраф в размере 3-7 необлагаемых налогом минимальных доходов, общественные (40-60 часов) или исправительные работы (1 — 2 месяца) или арест сроком до 15 суток.
Напомним, во Львове две девушки жестоко избили третью: они наносили ее удары руками и ногами. Видео, появившееся в соцсетях, шокировало пользователей.