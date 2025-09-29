ТСН в социальных сетях

Львов
582
1 мин

Ночью в центре Львова мужчины устроили стрельбу: что известно

Во Львове во время комендантского часа 29 сентября произошла стрельба, участники инцидента — местные парни от 18 до 23 лет.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Патрульная полиция

Патрульная полиция / © Shutterstock

В ночь на понедельник, 29 сентября, во время комендантского часа в центре Львова произошла стрельба.

Детали сообщает Национальная полиция.

В результате происшествия никто не пострадал.

Что говорят в полиции

Ночью между группой знакомых произошла потасовка, на которую оперативно среагировали патрулировавшие территорию бойцы Нацгвардии. Увидев правоохранителей, участники конфликта начали убегать, а один из них произвел три выстрела в воздух из травматического оружия.

Сообщение о звуках стрельбы на проспекте Свободы в полицию поступило около 01:00. Однако злоумышленников задержали еще до прибытия.

Пострадавших в результате происшествия нет, оружие изъято. Всех участников инцидента установили — это львовяне от 18 до 23 лет.

Трое участников драки, а также 22-летний «стрелок» правоохранители привлечены к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Наказание по статье 173 предусматривает штраф в размере 3-7 необлагаемых налогом минимальных доходов, общественные (40-60 часов) или исправительные работы (1 — 2 месяца) или арест сроком до 15 суток.

Напомним, во Львове две девушки жестоко избили третью: они наносили ее удары руками и ногами. Видео, появившееся в соцсетях, шокировало пользователей.

