Ночные взрывы напугали жителей Львовщины: что произошло в зоне отдыха

Фейерверки. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

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Жителей села Красов на Львовщине в ночь на воскресенье, 7 июня, потревожили громкие взрывы. Несмотря на запрет использования пиротехнических средств во время действия военного положения, кто-то запускал фейерверки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Сообщение об этом случае поступило на оперативную линию 102 от местных жителей. По их совам, недалеко от одной из зон отдыха в селе Красов Стрыйского района неизвестные лица запускали салют.

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На место происшествия оперативно прибыли сотрудники сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №2 (г. Николаев) Стрыйского районного управления полиции.

После проведения проверки правоохранители установили личность нарушительницы. Ею оказалась 38-летняя жительница Херсонской области.

По результатам проверки на женщину составлен административный протокол.

«Полицейские составили в отношении женщины административный протокол по ч. 1 ст. 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — сообщили в пресс-службе полиции Львовщины.

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Речь идет о нарушении требований законодательства по соблюдению тишины в населенных пунктах и общественных местах, в частности правил защиты населения от вредного воздействия шума.

В полиции напоминают, что во время военного положения использование салютов и другой пиротехники на территории Украины запрещено, а за такие действия предусмотрена административная ответственность.

Какое наказание грозит нарушительнице

В соответствии со статьей 182 КУАП, нарушение требований законодательства по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах влечет за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 5 до 15 необлагаемых минимумов, то есть 85-255 грн.

В случае повторного нарушения в течение года, если лицо уже было привлечено к ответственности, предусмотрен штраф от 15 до 30 необлагаемых минимумов (255-510 грн) с возможностью конфискации пиротехнических средств или других предметов нарушения тишины.

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Напомним, ранее на Яворовщине Львовской области во время тушения пожара в автомобиле спасатели обнаружили тело мужчины.

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