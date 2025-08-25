Необычное животное на фасаде дома: где во Львове расположена уникальная каменица (фото)

Львов

Львов традиционно ассоциируют со львами, и их можно встретить на многих фасадах городских зданий. Впрочем, в городе есть одна каменица, фасад которой украшен не львом, а головой кабана.

Дом с изображением кабана находится на улице Гребенки, недалеко от главного корпуса Львовского национального университета имени Ивана Франко. Как отмечает ресурс Wikimand, улица возникла в конце XIX века, на землях имения богатой львовской семьи Браеров.

История названия улицы

В 1885 году ее назвали в честь участника польского восстания 1830-1831 годов Валериана Подлевского.

В период немецкой оккупации Львова 1941-1944 годов улица называлась Колонийная.

Современное название в честь украинского поэта-байкаря Евгения Гребенки улица получила после установления советской власти.

Каменица с кабаном расположена по адресу: улица Гребенки, 8.

На фасаде дома можно увидеть надпись «1892», что указывает на год постройки углового дома. Проект разработал архитектор Эразм Граматник, а дом построили для помещицы Марии Стефании Фурман. Краеугольник здания украшает скульптура головы кабана. Кроме этого, окна второго этажа имеют лучковые сандрики, украшенные горельефами с головой Меркурия. Над скульптурным убранством работала мастерская Леонарда Маркони.

Доподлинно неизвестно, почему именно голова кабана украсила фасад. Вероятно, это символизирует силу и достаток или связано с охотничьей тематикой. Возможно, такой элемент декора выбрали, чтобы выделить дом среди других.

История использования сооружения

До 1939 года здесь работало акционерное общество химического промысла и кирпичный завод «Цегива».

Во время Польской Республики в доме располагалось ателье дамских шляп Габера и компания «Матадор», которая изготавливала бумажные сумки.

20 июня 2019 года в здании открыли почетное консульство Грузии во Львове.

Каменица с головой кабана на фасаде стала уникальной архитектурной достопримечательностью города, которая привлекает туристов и поклонников истории и искусства.

