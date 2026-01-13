Ненастье и отключение света: власти одной из областей просят людей подготовить воду, теплые вещи и зарядки

Зима. / © Pexels

Во Львовской области ожидается резкое похолодание, а также снегопады. Кроме того, из-за перебоев с отключениями света может усложниться работа транспорта и коммунальных служб. Жителям области советуют ограничить пребывание на улице.

Об этом заявили в Львовской областной военной администрации.

«На территории Львовской области — существенное похолодание, сильные снегопады и ухудшение погодных условий. В сочетании с плановыми отключениями электричества это комплексное влияние на функционирование жизненно важных систем. В частности, транспортного сообщения и объектов коммунального хозяйства», — отметили в ОВА.

В связи с ухудшением погодных условий жителям Львовской области рекомендуют:

ограничить пребывание на улице во время сильных снегопадов и морозов;

по возможности воздержаться от поездок в период непогоды, заблаговременно планировать маршруты и учитывать возможные задержки;

отдавать предпочтение общественному транспорту;

заблаговременно позаботиться о запасе воды, зарядных устройствах и теплых вещах.

Жителей Львовщины призывают соблюдать правила безопасности и следить за официальными сообщениями.

Напомним, 11 января мэр Львова Андрей Садовый обратился к жителям города. Он попросил львовян по возможности не пользоваться собственными транспортными средствами. По словам городского головы, из-за сильных осадков коммунальные службы работают без остановки.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий также сделал важное заявление, призвав перевести предприятия, учреждения и организации на дистанционный режим работы. Исключение, по его словам, только объекты критической инфраструктуры.

