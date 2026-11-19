В Львовской области 75-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 9-летней девочки. / © Львовская обласная прокуратура

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Во Львовской области задержали 75-летнего жителя Стрыйского района, которого подозревают в сексуальном насилии над 9-летней девочкой.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

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По данным следствия, случай произошел в середине ноября в одном из сел Стрыйского района. В тот день родители пригласили 75-летнего Стрыя домой, чтобы он помог собрать новую мебель. В комнате, где работал мужчина, находилась 9-летняя дочь хозяев.

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«Воспользовавшись отсутствием взрослых рядом, беспомощным состоянием ребенка и своим физическим преимуществом, мужчина совершил против него противоправные действия сексуального характера. От страха ребенок не мог ни кричать, ни позвать на помощь взрослых. Как только появилась возможность, девочка сразу рассказала обо всех матерях», — отметили в прокуратуре.

Отмечается, что женщина сразу вызвала полицию, а отец заблокировал уход из дома и держал мужчину до приезда правоохранителей. По данным прокуратуры, подозреваемый пытался уйти от ответственности и предлагал родителям деньги, чтобы его отпустили.

В Львовской области 75-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 9-летней девочки. / © Львовская обласная прокуратура

Приехавшие на вызов полицейские задержали мужчину. Следователи сообщили ему о подозрении в сексуальном насилии в отношении ребенка до 14 лет (ч. 4 ст. 153 УКУ). По ходатайству прокуроров суд отправил подозреваемого под стражу без права внести залог.

«Обидчиком может оказаться любой человек — независимо от возраста или того, с какой целью человек пришел в дом. Однако ребенок ни в коем случае не должен бояться рассказать взрослым о насилии. Она должна твердо знать: ей поверят, ее не осудят и обязательно защитят», — отметил прокурор в производстве Анатолий Кручок.

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Досудебное расследование по делу Стрыйский районный отдел полиции Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Напомним, в Украине разоблачили трех женщин, которые вместе с гражданином Китая переправляли младенцев за границу под видом суррогатного материнства. Для этого они заключали фиктивные браки и подделывали справки о бесплодии.

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