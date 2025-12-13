- Дата публикации
- Львов
520
1 мин
Нападение на ансамбль "Гуцулия" в Шептицком: еще три девушки привлечены к ответственности
Двум участницам резонансного события 17 лет, еще одной - 15. Все они жительницы города Шептицкого.
Полицейские Львовщины привлекли к ответственности еще трех несовершеннолетних девушек, которые на АЗС в городе Шептицком напали на участников ансамбля «Гуцулия». Двум участницам события 17 лет, еще одной — 15. Все они местные жительницы.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
На одну из 17-летних девушек составлены админпротоколы по ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 178 КУоАП (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде).
Санкции этих статей предусматривают наложение штрафа, общественные или исправительные работы и даже админарест на 15 суток.
Кроме этого, на законных представителей двух других девушек и 17-летнего жителя Шептицкого составлены административные протоколы по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).
Также на двух взрослых лиц, которые приобрели алкоголь и передали его детям, составлены административные протоколы по ст. 180 КУоАП (Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения).
Всем им грозит штраф.
Материалы по административным правонарушениям переданы в суд.
Напомним, ранее полиция установила личности четырех хулиганов, которые на АЗС в Шептицком напали на участников ансамбля «Гуцулия». Это молодые ребята: двум — по 21 год, другим — 17 и 18 лет.