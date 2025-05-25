НаЛьвовщине неизвестный взорвал гранату посреди двора

Граната. Иллюстративное фото / © УНИАН

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Во Львовской области неизвестный взорвал гранату прямо во дворе домохозяйства.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Инцидент произошел ночью, 25 мая, в одном из населённых пунктов Шептицкого района.

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Как установили правоохранители, взорвалась граната, тип и происхождение которой устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал, обломками был поврежден автомобиль, припаркованный неподалеку от места взрыва, а также окна дома.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают злоумышленника, бросившего гранату.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области женщина взорвала гранату во дворе соседей, в результате чего погиб ребенок.

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