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НаЛьвовщине неизвестный взорвал гранату посреди двора
На Львовщине ночью неизвестный взорвал гранату.
Во Львовской области неизвестный взорвал гранату прямо во дворе домохозяйства.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Инцидент произошел ночью, 25 мая, в одном из населённых пунктов Шептицкого района.
Как установили правоохранители, взорвалась граната, тип и происхождение которой устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал, обломками был поврежден автомобиль, припаркованный неподалеку от места взрыва, а также окна дома.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают злоумышленника, бросившего гранату.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области женщина взорвала гранату во дворе соседей, в результате чего погиб ребенок.