Над Львовом кружит российский дрон с камерой: подробности

Российский беспилотник

Реклама

Дополнено новыми материалами

Над Львовом днем 27 января на низкой высоте кружит российский беспилотник, оборудованный камерой.

Об этом сообщили мониторинговые телеграм-каналы и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Предварительно, над Львовом зафиксировали вражеский беспилотник. Летит очень низко. Находитесь в укрытиях», — призвал Козицкий.

Реклама

В то же время мониторинговые паблики утверждают, что беспилотник с камерой долетел до центра Львова, и сейчас сканирует весь город. Предполагается, что это может быть разведывательный БпЛА.

«Погода сегодня точно не на стороне наших сил ПВО. Затрудняет визуальную фиксацию шахеда туман над городом», — написал в Сети депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Он также сообщил, что российские войска с утра 27 января активно осуществляют разведку на западе Украины. Депутат призвал с максимальным вниманием реагировать на возможные воздушные тревоги и обязательно направляться в укрытие.

Заметим, мониторинговые каналы также обратили внимание жителей Кременчуга Полтавской области, что разведывательный дрон сканирует Кременчугскую ГЭС в Светловодске.

Реклама

Атака на Львовщину 27 января

Напомним, утром 27 января российские дроны атаковали инфраструктурный объект вблизи Бродов на Львовщине, что вызвало масштабный пожар нефтепродуктов и сильное задымление. Обошлось без жертв, однако из-за загрязнения воздуха и превышения уровня оксида углерода в селе Смильне, в Бродах отменили обучение в школах, а жителей призвали закрыть окна и не выходить на улицу. Сейчас специалисты контролируют уровень вредных веществ в воздухе, уверяя, что радиационный фон остается в норме.