Во Львовской области полиция возбудила уголовное дело из-за избиения 46-летнего ветерана. Пострадавший является участником боевых действий и долгое время находился в российском плену.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Львовской области.

Как отметили правоохранители, инцидент произошел 17 марта около 22:30 в Городке по улице Авиационной. Во время внезапного конфликта неизвестный нанес мужчине телесные повреждения. Уже 18 марта потерпевший обратился с заявлением в полицию.

«По факту начато уголовное производство, проводится досудебное расследование, назначены экспертизы», — отметили в полиции.

Оперативники криминальной полиции и следователи в тот же день установили личность мужчины, на которого указал заявитель. Им оказался 39-летний местный житель — военнослужащий, который на момент конфликта находился в отпуске.

При процессуальном руководстве прокуратуры следователи открыли производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение).

По делу продолжается досудебное расследование и проводятся необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств происшествия. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет, или ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

