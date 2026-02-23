На Львовщине женщину заставили вернуть государству выплаты на детей

На Львовщине осудили женщину из-за мошенничества / © Фото из открытых источников

Во Львовской области к испытательному сроку приговорили женщину из-за махинаций с выплатами на детей. Также она должна вернуть государству полученные средства.

Об этом говорится в приговоре Дрогобычского горрайонного суда Львовской области.

Мошенническая схема

Как установило следствие, в начале 2024 года жительница Дрогобычского района вступила в преступный сговор с неустановленным лицом. Через мессенджер женщина передала данные своего сына и дочери для изготовления фальшивых медицинских документов.

Вскоре она получила по почте справки формы 080-3/о, якобы выданные «Медицинским центром АП». В документах отмечалось, что дети имеют тяжелые патологии нервной системы и нуждаются в постоянном постороннем уходе. На самом деле дети были здоровыми.

Сколько стоила «няня»

Имея на руках подделки, женщина обратилась в управление соцзащиты Дрогобычской РГА. Она подала:

Фейковые справки о болезнях детей. Фиктивные договоры с муниципальной няней (директором ООО «Уютное гнездышко», который об этом даже не знал). Поддельные акты о предоставлении услуг и чеки об оплате.

Ни одна няня за детьми не ухаживала. Женщина просто получала бюджетные средства и делила их со своим сообщником. Всего за период с января 2024-го по апрель 2025-го государство выплатило ей 273 154 гривны.

Позиция суда

В судебном заседании обвиняемая полностью признала вину, она подтвердила все факты мошенничества и подделки документов, заявив, что «больше такого не повторится».

При назначении наказания судья учел несколько смягчающих обстоятельств:

Женщина ранее не была судимой.

Она воспитывает двух малолетних детей.

На момент вынесения приговора подсудимая была беременна третьим ребенком.

Приговор

Дрогобычский горрайонный суд признал женщину виновной в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК) и подделке документов (ч. 3, 4 ст. 358 УК).

Решение суда:

Окончательное наказание — 3 года лишения свободы . Однако, учитывая семейные обстоятельства, женщину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год .

Суд обязал ее вернуть государству часть средств (удовлетворен гражданский иск на сумму 136 577 грн).

