На Львовщине женщина убила соседскую собаку за то, что та забежала во двор
Во Львовской области женщина открыла огонь по собаке односельчанки.
Во Львовской области 55-летняя женщина застрелила собаку односельчанки.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Инцидент произошел 24 января в Стрыйском районе Львовской области. К стражам порядка с заявлением обратилась 37-летняя владелица собаки об убийстве своей любимицы.
Как предварительно установили правоохранители, 55-летняя местная жительница, увидев на своем дворе чужую собаку, выстрелила в нее из пневматической винтовки «Crosman Phantom». В результате полученного ранения животное погибло.
Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными). Женщине грозит ограничение свободы сроком от одного до трех лет или лишение свободы сроком от двух до трех лет.
Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд изберет подозреваемой меру пресечения.
Напомним, что подобный случай произошел 2 февраля в селе Старое Село Львовского района.