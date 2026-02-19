На Львовщине женщина убила соседскую собаку за то, что та забежала во двор

Фото иллюстративное / © Unsplash

Во Львовской области 55-летняя женщина застрелила собаку односельчанки.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Инцидент произошел 24 января в Стрыйском районе Львовской области. К стражам порядка с заявлением обратилась 37-летняя владелица собаки об убийстве своей любимицы.

Как предварительно установили правоохранители, 55-летняя местная жительница, увидев на своем дворе чужую собаку, выстрелила в нее из пневматической винтовки «Crosman Phantom». В результате полученного ранения животное погибло.

Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными). Женщине грозит ограничение свободы сроком от одного до трех лет или лишение свободы сроком от двух до трех лет.

Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд изберет подозреваемой меру пресечения.

