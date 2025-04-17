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- Львов
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На Львовщине женщина тянула по улице кота на поводке: как ее накажут
По замечаниям людей женщина нецензурно высказывалась.
Полицейские Львовщины установили личность женщины, которая тащила кота на поводку по улицам Винников. По этому факту осуществляется проверка, решается вопрос о привлечении ее к ответственности.
Об этом сообщили в полиции региона.
«Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором женщина тащила по улице кота на поводке. Животное сопротивлялось, однако владелица на это не реагировала, а на замечания прохожих отвечала нецензурной бранью. Событие произошло в городе Винники», — говорят правоохранители.
По этому факту полицейские приступили к проверке. Личность женщины установлена — ею оказалась 61-летняя местная жительница. Решается вопрос привлечения ее к ответственности.
Напомним, 15 июля 2021 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №2351, который вносит более 60 правок в законодательство по защите животных
За издевательство над животным штраф от 3 400 до 8 500 гривен, или административный арест до 15 суток. Позволяется забирать животное, если с ним жестоко обращаются.
Если животное погибло или человек распространял призывы к насилию над животными — это нарушение Уголовного кодекса. Наказывается ограничением свободы от 1 до 3 лет или лишение свободы на срок 2 до 3 с исключением животного. Те же действия в присутствии несовершеннолетнего, от 3 до 5 лет. Убийство с особой жестокостью карается лишением свободы от 5 до 8 лет.