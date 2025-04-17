На Львовщине женщина тянула по улице кота на поводке: как ее накажут

Женщина издевалась над котом / © Pixabay

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Полицейские Львовщины установили личность женщины, которая тащила кота на поводку по улицам Винников. По этому факту осуществляется проверка, решается вопрос о привлечении ее к ответственности.

Об этом сообщили в полиции региона.

«Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором женщина тащила по улице кота на поводке. Животное сопротивлялось, однако владелица на это не реагировала, а на замечания прохожих отвечала нецензурной бранью. Событие произошло в городе Винники», — говорят правоохранители.

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По этому факту полицейские приступили к проверке. Личность женщины установлена — ею оказалась 61-летняя местная жительница. Решается вопрос привлечения ее к ответственности.

Напомним, 15 июля 2021 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №2351, который вносит более 60 правок в законодательство по защите животных

За издевательство над животным штраф от 3 400 до 8 500 гривен, или административный арест до 15 суток. Позволяется забирать животное, если с ним жестоко обращаются.

Если животное погибло или человек распространял призывы к насилию над животными — это нарушение Уголовного кодекса. Наказывается ограничением свободы от 1 до 3 лет или лишение свободы на срок 2 до 3 с исключением животного. Те же действия в присутствии несовершеннолетнего, от 3 до 5 лет. Убийство с особой жестокостью карается лишением свободы от 5 до 8 лет.