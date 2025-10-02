- Дата публикации
На Львовщине водитель умер за рулем, автомобиль влетел в памятник
На Львовщине произошла авария — водитель умер прямо за рулем. Автомобиль влетел в бетонный памятник.
В городе Шептицкий во Львовской области произошло ужасное ДТП. Водитель Toyota Camry внезапно скончался за рулем, автомобиль врезался в памятник.
Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Авария произошла на улице Богдана Хмельницкого в Шептицком.
«Водитель автомобиля Toyota Camry, житель пгт Добротвор (Добротворская ТГ Шептицкого района), 1962 года рождения, неожиданно потерял сознание и скончался, после чего автомобиль въехал в бетонный памятник „Шахтер“, — говорится в сообщении.
Пассажирка автомобиля из того же населенного пункта получила травмы. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб раны височного участка слева.
62-летнюю женщину госпитализировали в Шептицкую центральную районную больницу.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
