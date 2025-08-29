ТСН в социальных сетях

Львов
258
1 мин

На Львовщине в лесопосадке нашли пропавшего 18-летнего парня: что говорят в полиции

В полиции Львовщины рассказали, что утром 29 августа парня нашли мертвым в местной лесопосадке.

Светлана Несчетная
Лесопосадка

Лесопосадка / © unsplash.com

Пропавшего в четверг, 28 августа, 18-летнего жителя села Замок во Львовской области, на следующий день нашли мертвым.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Трагедия произошла в селе Замок Жовковского района. 18-летний парень ушел из дома и не вернулся, мобильный телефон с собой не брал.

Родственники обратились в полицию, которая начала поиски пропавшего.

В полиции Львовщины рассказали, что утром 29 августа парня обнаружили мертвым в местной лесопосадке.

Предварительная версия трагедии — самоубийство.

Напомним, в Харькове в канализационном коллекторе нашли тело подростка, который накануне пропал без вести. Его убили и расчленили.

