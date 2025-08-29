- Дата публикации
- Львов
- 258
- 1 мин
На Львовщине в лесопосадке нашли пропавшего 18-летнего парня: что говорят в полиции
В полиции Львовщины рассказали, что утром 29 августа парня нашли мертвым в местной лесопосадке.
Пропавшего в четверг, 28 августа, 18-летнего жителя села Замок во Львовской области, на следующий день нашли мертвым.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Трагедия произошла в селе Замок Жовковского района. 18-летний парень ушел из дома и не вернулся, мобильный телефон с собой не брал.
Родственники обратились в полицию, которая начала поиски пропавшего.
В полиции Львовщины рассказали, что утром 29 августа парня обнаружили мертвым в местной лесопосадке.
Предварительная версия трагедии — самоубийство.
Напомним, в Харькове в канализационном коллекторе нашли тело подростка, который накануне пропал без вести. Его убили и расчленили.