На Львовщине в гостинично-ресторанном комплексе "Карпатский уют" отравились 12 детей

Врачи / © Pixabay

Реклама

В поселке Славское Львовской области 12 детей, которые отдыхали в гостинично-ресторанном комплексе «Карпатский уют», были госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на Facebookи областной полиции

Стало известно, что вызов в больницу поступил в воскресенье, 17 августа, вечером от областного центра экстренной медицинской помощи. Пострадавшие — дети в возрасте от 8 до 15 лет, жители Харькова, Черкасс, Ивано-Франковска и Ровно. Врачи предварительно диагностировали пищевое отравление, детальные анализы продолжаются.

Реклама

Гостинично-ресторанный комплекс «Карпатский уют» / © Полиция Львовской области

Полиция открыла уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нарушение санитарных правил и норм, которые привели к инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям. Санкции этой статьи могут включать штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.

Напомним, что в начале августа в Славском в частном детском лагере уже произошло массовое отравление- пострадали 25 детей. А в июле в ресторане «Китайский привет»во Львове случился аналогичный инцидент. Тогда Госпродпотребслужба выявила нарушения санитарных норм: неправильное хранение продуктов и отсутствие медицинских книжек у работников. Ресторан получил штраф в размере 48 тысяч гривен.