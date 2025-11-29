- Дата публикации
На Львовщине в доме обнаружили мертвыми женщину и двух детей
На месте спасатели обнаружили трех погибших, среди них — двое детей. Причиной гибели могло стать отравление угарным газом.
Во Львовской области в частном жилом доме отравились угарным газом три человека. Среди них — двое детей.
Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОВА.
По данным ведомства, женщина 1993 года рождения в результате отравления погибла до приезда бригады скорой медицинской помощи.
«Мальчик 2011 года рождения и девочка 2014 года рождения также скончались до приезда медиков», — говорится в сообщении.
Сейчас обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, в Кировоградской области в доме двое детей и взрослый погибли из-за отравления угарным газом.
А в частном доме на Прикарпатье произошла утечка угарного газа, из-за чего одномесячный ребенок получил отравление. Пострадавшего ребенка срочно доставили в больницу.