На Львовщине в доме обнаружили мертвыми женщину и двух детей

В доме угорели три человека

Во Львовской области в частном жилом доме отравились угарным газом три человека. Среди них — двое детей.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОВА.

По данным ведомства, женщина 1993 года рождения в результате отравления погибла до приезда бригады скорой медицинской помощи.

«Мальчик 2011 года рождения и девочка 2014 года рождения также скончались до приезда медиков», — говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в Кировоградской области в доме двое детей и взрослый погибли из-за отравления угарным газом.

А в частном доме на Прикарпатье произошла утечка угарного газа, из-за чего одномесячный ребенок получил отравление. Пострадавшего ребенка срочно доставили в больницу.