ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
75
Время на прочтение
1 мин

На Львовщине в доме обнаружили мертвыми женщину и двух детей

На месте спасатели обнаружили трех погибших, среди них — двое детей. Причиной гибели могло стать отравление угарным газом.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В доме угорели три человека

В доме угорели три человека / © pixabay.com

Во Львовской области в частном жилом доме отравились угарным газом три человека. Среди них — двое детей.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОВА.

По данным ведомства, женщина 1993 года рождения в результате отравления погибла до приезда бригады скорой медицинской помощи.

«Мальчик 2011 года рождения и девочка 2014 года рождения также скончались до приезда медиков», — говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в Кировоградской области в доме двое детей и взрослый погибли из-за отравления угарным газом.

А в частном доме на Прикарпатье произошла утечка угарного газа, из-за чего одномесячный ребенок получил отравление. Пострадавшего ребенка срочно доставили в больницу.

Дата публикации
Количество просмотров
75
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie