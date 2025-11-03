- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 1 мин
На Львовщине трое подростков пострадали от взрыва неизвестного предмета: подробности
На Львовщине дети нашли опасный предмет, который взорвался прямо в руках.
Во Львовской областив селе Суховоля, входящем в Зимноводскую общину, произошел взрыв, в результате которого пострадали трое 14-летних подростков.
Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook и в полиции Львовщины.
Как стало известно, около 17:15 трое подростков — жители Львова — находились в гостях у своего знакомого из Суховоли. Во время досуга дети наткнулись на неизвестный предмет, который внезапно взорвался.
В результате взрыва все трое получили химические ожоги легкой степени — предплечий, живота и кистей рук. Пострадавших госпитализировали в больницу Святого Николая во Львове. Медики оценили их состояние как удовлетворительное, угрозы жизни нет.
Полиция Львовской области сообщила, что подросткам сразу оказали медицинскую помощь. Правоохранители из отдела полиции №3 Львовского районного управления №2 выясняют все обстоятельства инцидента и происхождение взрывного предмета.
«14-летний житель Львовского района пригласил в гости своих сверстников из Львова. Во время совместного досуга прогремел взрыв, дети получили легкие травмы», — отметили в полиции.
Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.
Спасатели и правоохранители в очередной раз призывают граждан не прикасаться к неизвестным или подозрительным предметам, похожим на боеприпасы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в одном из жилых домов Хмельницкого 28 октября произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек.