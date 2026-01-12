- Дата публикации
На Львовщине судили мать подростка, который бросил снежку в одноклассницу
Мать ученика признали виновной за ненадлежащее воспитание.
В Городке Львовской области несовершеннолетний школьник толкнул одноклассницу и бросил в нее снежку. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей суд признал виновной его мать и оштрафовал ее на 850 гривен.
Об этом говорится в постановлении Городокского районного суда Львовской области, пишет zaxid.net.
Инцидент произошел 25 ноября 2025 года в 11:30 на территории Городокского учебно-воспитательного комплекса №2. Во время школьной перемены несовершеннолетний сын Кристины Хлопицкой толкнул 14-летнюю одноклассницу и бросил в нее снежку.
Мать парня на судебное заседание не явилась и не сообщила о причинах своего отсутствия.
Городокский районный суд признал Кристину Хлопицкую виновной в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родительских обязанностей). Ее обязали уплатить штраф в размере 850 грн и судебный сбор — 665 грн.
Постановление вступает в силу через 15 дней после окончания срока на апелляционное обжалование. В случае неуплаты штрафа его сумма может быть взыскана принудительно и удвоена.
