На Львовщине с почестями похоронили не того: "погибший" боец оказался живым

Похороны Богдана Вовка и Марии Вовк. / © Суспільне

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В селе Гуменец во Львовской области 23 мая с почестями похоронили погибшего военнослужащего — как предполагалось, это был Богдан Вовк. Однако уже через несколько дней в российских пропагандистских пабликах появилось видео, на котором мужчина в военной форме называет себя Богданом Вовком и заявляет, что находится в плену.

Об этом сообщает "Общественное".

"Волк Богдан Васильевич. Военная должность - простой солдат. Обстрелы, дроны, начали сбрасывать гранаты. Мы залегли в яму, а потом услышали: "Сдавайтесь или умрете", - рассказывает мужчина на видео.

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Похороны анонсировали официально: соответствующие объявления были опубликованы на страницах Щирецкой поселковой и Пустомытовского городского советов. Тело встретили с флагами и воинскими почестями, похоронив у могилы матери Богдана, которая умерла несколько дней до того.

"Похоронили как героя. Но, если это не он, а тот в плену, а чья-то мама своего ребенка ждет и не знает, что он здесь похоронен, ну, это просто ужас", - говорит Леся, соседка семьи Вовка.

О вероятной ошибке узнали уже после похорон. Волонтер из Киева послала Ирине Крипченко — жители соседнего села — видео с пленником и написала: "Вы похоронили, а он в плену".

Пока официальные структуры ситуацию не комментируют. Родственники, местные власти, военная часть — молчат. Однако, как стало известно “Суспільному”, дело уже расследует полиция Черниговщины. Львовский областной ТЦК подтвердил: 19 мая поступило сообщение от командира воинской части о гибели Вовка, до этого считавшегося пропавшим без вести.

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Военный адвокат Назар Олексюк объясняет: если видео подтвердится, это не повлияет на возвращение из плена. Однако важно, чтобы факт плена был официально верифицирован:

"Мы не можем установить достоверность видео. Но если органы власти подтвердят, что Волк в плену, тогда семья "погибшего" не получит компенсаций, а настоящий солдат шанс на возвращение".

Адвокат советует родственникам пропавших без вести обязательно сдавать ДНК-тест. Это не обязательная процедура при опознании тела, но она может оказаться ключевой в подобных случаях.

Напомним, во вторник, 10 июня, прошел еще один этап крупного обмена пленными между Украиной и РФ.

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