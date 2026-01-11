- Дата публикации
На Львовщине разыскали водителя, который дважды переехал собаку
Им оказался 28-летний житель Пустомыт. По факту жестокого обращения с животным открыли уголовное производство.
Патрульная полиция разыскала водителя Nissan Qashqai, который переехал собаку двумя колесами вблизи Львова и уехал с места. Инцидент произошел в четверг, 8 января, около 17:00 во Львовской области в городе Пустомыты.
Об этом сообщили в полиции региона.
«Водитель автомобиля Nissan Qashqai установлен, открыто уголовное производство», — говорится в сообщении.
Собаку передали в приют для животных, она находится под наблюдением ветеринаров.
Напомним, 9 января во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию по видео, где водитель наехал на животное.
За рулем автомобиля находился 28-летний житель одного из сел Львовского района.
По этому факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет.
