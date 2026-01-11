На Львовщине разыскали водителя, который дважды переехал собаку

Полиция задержала водителя / © Национальная полиция Украины

Реклама

Патрульная полиция разыскала водителя Nissan Qashqai, который переехал собаку двумя колесами вблизи Львова и уехал с места. Инцидент произошел в четверг, 8 января, около 17:00 во Львовской области в городе Пустомыты.

Об этом сообщили в полиции региона.

«Водитель автомобиля Nissan Qashqai установлен, открыто уголовное производство», — говорится в сообщении.

Реклама

Собаку передали в приют для животных, она находится под наблюдением ветеринаров.

Напомним, 9 января во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию по видео, где водитель наехал на животное.

За рулем автомобиля находился 28-летний житель одного из сел Львовского района.

По этому факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Реклама

Напомним, правоохранители Киевской области начали проверку по факту обнародования в социальных сетях материалов, свидетельствующих о жестоком обращении с животными. Инцидент, вызвавший возмущение пользователей, произошел в Белоцерковском районе.