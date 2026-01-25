- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 1165
- Время на прочтение
- 1 мин
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП во Львовской области - подробности
В Сокольниках на Львовщине произошла смертельная авария с участием народного депутата от "Слуги народа" Ореста Саламахи.
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Орест Саламаха погиб в результате ДТП в селе Сокольники во Львовской области.
Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
По предварительной информации, после аварии политика пытались реанимировать и срочно доставили в больницу.
Впоследствии Зинкевич уточнил, что народный депутат скончался в больнице – о смерти стало известно около 20:00.
На трагедию отреагировал и глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. В своем сообщении он назвал гибель коллеги большой потерей:
"Еще одна ужасная смерть. Коллеги, депутата, патриота, порядочного, надежного человека Ореста Саламахи. Царство небесное. Вечная память. Сострадание близким".
Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия подтвердил гибель Саламахи.
"В результате ДТП погиб наш коллега, отец троих детей Орест Саламаха. Трагическое событие произошло сегодня, в темное время суток, на оживленном участке дороги возле Львова. Врачи до последнего боролись за жизнь Ореста. Искренние соболезнования семье. Разделяем боль и печаль от этой преждевременной потери".
Ранее сообщалось, что в Полтавской области на трассе Киев – Харьков – Довжанский произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали.