Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП во Львовской области - подробности

На Львовщине произошло смертельное ДТП с участием народного депутата / © facebook/Игорь Зинкевич

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Орест Саламаха погиб в результате ДТП в селе Сокольники во Львовской области.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По предварительной информации, после аварии политика пытались реанимировать и срочно доставили в больницу.

Впоследствии Зинкевич уточнил, что народный депутат скончался в больнице – о смерти стало известно около 20:00.

Орест Саламаха / © Фото из открытых источников

На трагедию отреагировал и глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. В своем сообщении он назвал гибель коллеги большой потерей:

"Еще одна ужасная смерть. Коллеги, депутата, патриота, порядочного, надежного человека Ореста Саламахи. Царство небесное. Вечная память. Сострадание близким".

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия подтвердил гибель Саламахи.

"В результате ДТП погиб наш коллега, отец троих детей Орест Саламаха. Трагическое событие произошло сегодня, в темное время суток, на оживленном участке дороги возле Львова. Врачи до последнего боролись за жизнь Ореста. Искренние соболезнования семье. Разделяем боль и печаль от этой преждевременной потери".

