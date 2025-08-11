На Львовщине произошел пожар в пансионате для пожилых людей: что известно о последствиях (фото)

Пожар на Львовщине

Реклама

В селе Брюховичи на Львовщине в гериатрическом пансионате произошел пожар. Во время ликвидации возгорания спасатели эвакуировали 65 человек: 42 жильцов вынесли из здания вручную, еще 23 вывели с помощью специальных спасательных устройств.

Пожар удалось оперативно ликвидировать. На месте происшествия работали 60 чрезвычайников и 14 единиц специальной техники, которые быстро укротили огонь и предотвратили его распространение.

Причины возникновения пожара и все обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранительные органы.

Реклама

Пожар во Львовской области

Пожар во Львовской области

Пожар во Львовской области

Пожар во Львовской области

Пожар во Львовской области

Пожар во Львовской области

Пожар во Львовской области

Напомним, ранее мы писали о том, что 13 июля в доме престарелых Gabriel House в американском городе Фолл-Ривер, штат Массачусетс вспыхнул масштабный пожар. Погибли девять человек в возрасте от 61 до 86 лет, еще по меньшей мере 30 человек получили ранения.