ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

На Львовщине произошел пожар в пансионате для пожилых людей: что известно о последствиях (фото)

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти всех жителей пансионата.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Пожар на Львовщине

Пожар на Львовщине

В селе Брюховичи на Львовщине в гериатрическом пансионате произошел пожар. Во время ликвидации возгорания спасатели эвакуировали 65 человек: 42 жильцов вынесли из здания вручную, еще 23 вывели с помощью специальных спасательных устройств.

Пожар удалось оперативно ликвидировать. На месте происшествия работали 60 чрезвычайников и 14 единиц специальной техники, которые быстро укротили огонь и предотвратили его распространение.

Причины возникновения пожара и все обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранительные органы.

Пожар во Львовской области

Пожар во Львовской области

Пожар во Львовской области

Пожар во Львовской области

Пожар во Львовской области

Пожар во Львовской области

Пожар во Львовской области

Пожар во Львовской области

Пожар во Львовской области

Пожар во Львовской области

Пожар во Львовской области

Пожар во Львовской области

Пожар во Львовской области

Пожар во Львовской области

Напомним, ранее мы писали о том, что 13 июля в доме престарелых Gabriel House в американском городе Фолл-Ривер, штат Массачусетс вспыхнул масштабный пожар. Погибли девять человек в возрасте от 61 до 86 лет, еще по меньшей мере 30 человек получили ранения.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie