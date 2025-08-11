- Дата публикации
Львов
- Львов
На Львовщине произошел пожар в пансионате для пожилых людей: что известно о последствиях (фото)
Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти всех жителей пансионата.
В селе Брюховичи на Львовщине в гериатрическом пансионате произошел пожар. Во время ликвидации возгорания спасатели эвакуировали 65 человек: 42 жильцов вынесли из здания вручную, еще 23 вывели с помощью специальных спасательных устройств.
Пожар удалось оперативно ликвидировать. На месте происшествия работали 60 чрезвычайников и 14 единиц специальной техники, которые быстро укротили огонь и предотвратили его распространение.
Причины возникновения пожара и все обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранительные органы.
Напомним, ранее мы писали о том, что 13 июля в доме престарелых Gabriel House в американском городе Фолл-Ривер, штат Массачусетс вспыхнул масштабный пожар. Погибли девять человек в возрасте от 61 до 86 лет, еще по меньшей мере 30 человек получили ранения.