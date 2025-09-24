На Львовщине прикованный к постели мужчина остался один в доме из-за мобилизации сына

Пожилой мужчина / © Hromadske.ua

В селе Сасов Золочевского района Львовской области пожилой мужчина Иосиф Малицкий, прикованный к постели остался один в доме без присмотра. Его единственный сын, который ранее заботился о нем, был мобилизован.

Об этом сообщает hromadske.

Кроме того, без присмотра осталось большое домашнее хозяйство: две коровы, три быка, утки, куры, коты и собаки.

Деловод Золочевского городского совета Вера Александрович сообщила, что сын Иосифа, Владимир Малицкий, ранее имел отсрочку от мобилизации из-за ухода за отцом до 6 августа и возобновлял ее каждые три месяца в соответствии с продолжением военного положения. На этот раз он не успел сделать продление отсрочки.

Староста села Михаил Гетьманчик объяснил, что Владимир не успел продлить отсрочку из-за задержки с оформлением справки о получении государственной помощи по уходу за человеком с первой группой инвалидности. Задержка возникла из-за реорганизации управления социальной защиты: с 1 июля администрирование социальных выплат было передано от структур Минсоцполитики в Пенсионный фонд.

Несмотря на это, в других документах, которые Михаил предоставил в районный территориальный центр комплектования (РТЦК), было указано состояние отца и необходимость ухода за ним. Вера Александрович уточнила, что эти документы РТЦК не принял. Михаила отпустили домой, а затем по почте прислали повестку. В результате 18 сентября 44-летний Владимир Малицкий пришел в Золочевский РТЦК по повестке и оттуда домой уже не вернулся.

