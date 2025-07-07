На Львовщине полиция наказала папу, который посадил за руль 8-летнего ребенка: что ему за это будет

Отец-блогер разрешил 8-летней дочери водить авто на Львовщине / © Национальная полиция Украины

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Во Львовской области полиция привлекла к ответственности 28-летнего мужчину, который разрешил своей 8-летней дочери управлять автомобилем. Видео этого «урока» вождения он опубликовал в соцсетях, где его и заметили правоохранители 7 июля.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.

Как выяснилось, это не первый случай, когда отец сажал ребенка за руль, снимал это на видео и выкладывал в сеть. За такие действия составили два административных протокола: за неисполнение родительских обязанностей (ч. 2 ст. 184 КУоАП) и за передачу управления транспортным средством лицу без прав (ч. 5 ст. 126 КУоАП).

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Теперь мужчине грозит штраф в размере 42500 гривен, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от пяти до семи лет. Кроме того, его автомобиль может быть конфискован.

Напомним, во Львовской области мужчина застрял в собственной ванной комнате — между душевой кабиной и ванной и не мог выбраться самостоятельно. Освобождать его приезжали спасатели.