На Львовщине пассажирский автобус "Вена-Киев" попал в ДТП, много пострадавших (фото)

ДТП на Львовщине / © Полиция Львовской области

На автодороге "Киев-Чоп" в Стрыйском районе сегодня, 17 января, около 8:00 утра произошло ДТП с участием рейсового автобуса, который выполнял международный рейс «Вена-Киев».

Об этом сообщила полиция Львовской области в Facebook.

Стало известно, что автобус Setra под управлением 59-летнего водителя выехал за пределы проезжей части дороги, врезался в металлический отбойник и далее — в дерево.

В салоне на момент аварии находились 25 пассажиров. По предварительным данным, девять человек в возрасте от 19 до 69 лет обратились за медицинской помощью, семеро из них были госпитализированы. Сейчас медики уточняют их диагнозы.

Других пассажиров полицейские доставили в пункт несокрушимости в Стрыйском районном управлении полиции, где с ними работают полицейские психологи. Там люди могут согреться, выпить горячие напитки, перекусить и дождаться прибытия другого автобуса.

На месте ДТП работают правоохранители и следователи, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос правовой квалификации ДТП.

