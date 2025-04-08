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- Львов
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На Львовщине отец "отомстил" учителям своей дочери за характеристику: что там было
Мужчина пришел в лицей и устроил конфликт с педагогами. Как его наказали?
Во Львовской области к 1 году пробационного надзора приговорили мужчину, который хулиганил в помещении лицея.
Об этом говорится в приговоре Дрогобычского горрайонного суда Львовской области.
По данным суда, житель Львовщины 24 декабря 2025 пришел в лицей, в котором учится его малолетняя дочь. Мужчина был нетрезв и в коридоре ссорился с заместителем директора лицию и техническим работником. Впоследствии педагоги закрылись в кабинете учебного заведения, а мужчина стал бить кулаками по дверям. Уже на улице он увидел брусчатку и стал бросать ней в окно лицея.
На суде мужчина вину признал. Он отметил, что «причиной тому стала выдача характеристики на его дочь, которая его не устраивала».
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.1 ст. 296 УК Украины. Ему присудили 1 год пробационного надзора.
Напомним, во Львовской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на улицы с ножом на женщину и мужчину. Женщина от полученных ранений скончалась в больнице.