На Львовщине отец "отомстил" учителям своей дочери за характеристику: что там было

Во Львовской области мужчина устроил дебош в лицее / © Freepik

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Во Львовской области к 1 году пробационного надзора приговорили мужчину, который хулиганил в помещении лицея.

Об этом говорится в приговоре Дрогобычского горрайонного суда Львовской области.

По данным суда, житель Львовщины 24 декабря 2025 пришел в лицей, в котором учится его малолетняя дочь. Мужчина был нетрезв и в коридоре ссорился с заместителем директора лицию и техническим работником. Впоследствии педагоги закрылись в кабинете учебного заведения, а мужчина стал бить кулаками по дверям. Уже на улице он увидел брусчатку и стал бросать ней в окно лицея.

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На суде мужчина вину признал. Он отметил, что «причиной тому стала выдача характеристики на его дочь, которая его не устраивала».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.1 ст. 296 УК Украины. Ему присудили 1 год пробационного надзора.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, во Львовской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на улицы с ножом на женщину и мужчину. Женщина от полученных ранений скончалась в больнице.