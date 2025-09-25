- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 218
- Время на прочтение
- 1 мин
На Львовщине отец изнасиловал собственного малолетнего сына
Во Львовской области мужчину осудили за изнасилование собственного сына.
Во Львовской области отец изнасиловал своего малолетнего сына, когда дома никого из других членов семьи не было.
Об этом говорится в приговоре Радеховского райсуда, обнародованном в Едином судебном реестре.
Преступление произошло в августе этого года. Мужчина изнасиловал малолетнего сына в августе этого года, находясь с ним дома наедине. Он раздел мальчика, когда тот играл в телефоне, и изнасиловал его. Сколько лет ребенку не уточняется, однако указано, что малолетний не достиг 14-летнего возраста.
«Воспользовавшись беспомощным состоянием малолетнего, которое в то время смотрел в мобильный телефон, пользуясь отсутствием внимания посторонних лиц, в помещении дома подозреваемый снял с малолетней одежду, совершил действия сексуального характера, связанные с анальным проникновением в тело последнего с использованием собственных гениталий, совершив с ним половой акт», — говорится в судебном реестре.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области ребята 15 и 20 лет изнасиловали своего 14-летнего знакомого и сняли это на видео.