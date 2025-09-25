На Львовщине отец изнасиловал собственного малолетнего сына

Во Львовской области отец изнасиловал малолетнего сына: суд вынес приговор / © Прокуратура города Киева

Во Львовской области отец изнасиловал своего малолетнего сына, когда дома никого из других членов семьи не было.

Об этом говорится в приговоре Радеховского райсуда, обнародованном в Едином судебном реестре.

Преступление произошло в августе этого года. Мужчина изнасиловал малолетнего сына в августе этого года, находясь с ним дома наедине. Он раздел мальчика, когда тот играл в телефоне, и изнасиловал его. Сколько лет ребенку не уточняется, однако указано, что малолетний не достиг 14-летнего возраста.

«Воспользовавшись беспомощным состоянием малолетнего, которое в то время смотрел в мобильный телефон, пользуясь отсутствием внимания посторонних лиц, в помещении дома подозреваемый снял с малолетней одежду, совершил действия сексуального характера, связанные с анальным проникновением в тело последнего с использованием собственных гениталий, совершив с ним половой акт», — говорится в судебном реестре.

