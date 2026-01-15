На Львовщине осудили женщину, потому что она дважды выходила замуж: что произошло

Женщина дважды выходила замуж, чтобы вывести мужчин за границу / © pexels.com

На Львовщине вынесли приговор женщине, которая превратила собственную инвалидность в бизнес. Жительница Мостищины дважды заключала фиктивные браки с военнообязанными мужчинами, чтобы те могли беспрепятственно выехать из Украины.

Об этом говорится в приговоре Мостиского районного суда Львовской области.

Схема первая: «молодожены» на пешеходном переходе

Как установило следствие, жительница Львовщины, имея III группу инвалидности, решила воспользоваться своим правом на выезд за границу в сопровождении мужа. В апреле 2023 года она нашла первого «клиента». Пара официально зарегистрировала брак в Городке, а уже через полтора месяца отправилась к границе.

15 июня 2023 года «супруги» прибыли к пешеходному переходу «Шегини». Женщина предъявила документы об инвалидности и свидетельство о браке, что позволило мужчине легально пересечь границу. В 17:36 они вышли за пределы Украины, но уже в 19:03 женщина вернулась домой сама — ее «муж» в страну больше не приезжал.

Схема вторая: быстрый развод и новый «любимый»

Вскоре после первой успешной переправки женщина расторгла предыдущий брак и начала поиск следующего кандидата. В декабре 2023 года она снова пошла под венец — на этот раз в Дрогобыче.

Действуя по отработанному сценарию, в мае 2024 года женщина снова появилась на пункте пропуска «Шегини» с новым «избранником». Как и в прошлый раз, муж остался за границей, а «жена» через два часа вернулась в Украину.

Позиция суда и «искреннее раскаяние»

В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину. Она подтвердила, что действовала умышленно, а браки были фиктивными и имели целью лишь организацию незаконного выезда мужчин. Женщина искренне раскаялась и просила суд о снисхождении.

Суд учел смягчающие обстоятельства:

женщина ранее не была судима;

имеет III группу инвалидности;

самостоятельно воспитывает малолетнего ребенка;

активно способствовала раскрытию преступлений.

Приговор суда

Мостиский районный суд признал женщину виновной по частям 1 и 2 статьи 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная повторно).

Решение суда:

По совокупности преступлений назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы .

Лишить права занимать должности, связанные с пересечением границы, на 1 год.

На основании ст. 75 УК Украины заменить реальный срок испытательным сроком на 2 года.

