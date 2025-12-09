- Дата публикации
На Львовщине мужчина ударил военного ТЦК "топором-молотком": детали нападения
Во Львовской области мужчина кухонным орудием» ранил военного ТЦК во время проверки документов.
Во Львовской области мужчина мобилизационного возраста ударил военного ТЦК предметом, похожим на топор-молоток.
Об этом сообщает Оперативное командование «Запад».
«При проверке документов гражданин Украины мобилизационного возраста, пытаясь избежать установления личности, совершил нападение и нанес военнослужащему травмы предметом, предварительно похожим на кухонный инструмент типа „топор-молоток“, — говорится в сообщении.
Пострадавший военный госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Правоохранители проводят следственные действия.
Во Львовском ОТЦК заверили, что группа оповещения действовала в соответствии с законодательством и сопровождением полицейского.
В ОК «Запад» отметили, что нападение произошло менее чем через неделю после трагедии во Львове, где военнослужащий ТЦК погиб от удара гражданским ножом во время мобилизационных мероприятий.
«Мы фиксируем повторение опасного сценария: агрессия против военных перестает быть единичными случаями и превращается в тревожную тенденцию. В двух инцидентах граждане сознательно игнорировали законные требования, пытались избежать установления личности, применили физическое насилие. Эти действия несут прямую угрозу жизни и здоровью военнослужащих и работников полиции, работающих в пределах своих полномочий во время правового режима военного положения», — объяснили военные.
Напомним, что убитый 30-летним уклонистом во Львове оказался ветеран АТО и полномасштабной войны, уволен в тыл по состоянию здоровья.