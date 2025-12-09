ТСН в социальных сетях

Львов
728
1 мин

На Львовщине мужчина ударил военного ТЦК "топором-молотком": детали нападения

Во Львовской области мужчина кухонным орудием» ранил военного ТЦК во время проверки документов.

Дмитрий Гулийчук
Нападение на военных ТЦК во Львовской области

Нападение на военных ТЦК во Львовской области / © ТСН

Во Львовской области мужчина мобилизационного возраста ударил военного ТЦК предметом, похожим на топор-молоток.

Об этом сообщает Оперативное командование «Запад».

«При проверке документов гражданин Украины мобилизационного возраста, пытаясь избежать установления личности, совершил нападение и нанес военнослужащему травмы предметом, предварительно похожим на кухонный инструмент типа „топор-молоток“, — говорится в сообщении.

Пострадавший военный госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Правоохранители проводят следственные действия.

Во Львовском ОТЦК заверили, что группа оповещения действовала в соответствии с законодательством и сопровождением полицейского.

В ОК «Запад» отметили, что нападение произошло менее чем через неделю после трагедии во Львове, где военнослужащий ТЦК погиб от удара гражданским ножом во время мобилизационных мероприятий.

«Мы фиксируем повторение опасного сценария: агрессия против военных перестает быть единичными случаями и превращается в тревожную тенденцию. В двух инцидентах граждане сознательно игнорировали законные требования, пытались избежать установления личности, применили физическое насилие. Эти действия несут прямую угрозу жизни и здоровью военнослужащих и работников полиции, работающих в пределах своих полномочий во время правового режима военного положения», — объяснили военные.

Напомним, что убитый 30-летним уклонистом во Львове оказался ветеран АТО и полномасштабной войны, уволен в тыл по состоянию здоровья.

728
